Daniel Mattes investiert bei Uboot.com

Uboot

Mattes

) im Jänner als regionale Facebook-Alternative positionieren, dürfte man jetzt umsatteln wollen. „Im Bereich Social Gaming wirdein revolutionäres Konzept präsentieren,“ sagt. Bis Ende des Jahres soll deshalb in einem geschlossenen Nutzerkreis ein Konzept ausgetestet werden. Findet man dann einen US-Investor, würde man einen US-Ableger gründen und einen zweiten Standort imSilicon Valley aufmachen wollen. Dann wäre auch eine englischsprachige Version fällig.

Der bestehenden Nutzerschaft will der Web-Dienst treu bleiben. " Uboot wird nicht Zynga. Es wird der Plattform- und der Community-Gedanke beibehalten", heißt es seitens der Firma. Derzeit wird intensiv am neuen Produkt gearbeitet. Am Standort Wien werden dazu noch Programmierer gesucht (Interessierte melden sich unter jobs@uboot.com).