DARPA-Chefin wechselt zu Google

Google bekommt überraschend einen ranghohen Neuzugang mit Erfahrung in modernster Militärforschung. Die Chefin der bekannten Pentagon-Agentur Defense Advanced Research Projects Agency ( DARPA), Regina Dugan, werde zu dem Internet-Konzern wechseln, bestätigten Sprecher dem Magazin Wired und dem Blog All Things Digital am Montag. Welche Position sie einnehmen soll, wurde zunächst nicht bekannt. Google arbeitet schon seit langem an Zukunftstechnologien wie selbstfahrenden Autos. Der Bereich mit dem angeblichen Codenamen „ Google X“ wird laut jüngsten Medienberichten von Mitgründer Sergey Brin betreut.

Defense Advanced Research Projects Agency

Die DARPA war Ende der 50 Jahre gegründet worden und beschäftigt sich mit der Entwicklung zukunftsträchtiger Technologien, die dem US-Militär zugute kommen können. Sie war unter anderem eine Wiege für moderne Computernetze. Zu den heutigen Projekten gehören Roboter, intelligente Überwachungssysteme und Raketentechnologie. Außerdem führte sie mehrere Wettbewerbe für Roboter-Autos durch, bei denen das heutige Google-Team um Sebastian Thrun erfolgreich war.

Kritik

Dugan stand seit Sommer 2009 als erste Frau an der DARPA-Spitze. In dieser Zeit hatte es auch Kritik gegeben, weil enige Aufträge an eine Spezialfirma gingen, an der sie noch beteiligt ist. Sie rechtfertigte es damit, dass das Know-How des Unternehmens zum Aufspüren von Sprengsätzen einzigartig sei. Zugleich wurde Dugan für einen strikten Sparkurs bei der oft für extrem teure Projekte bekannten DARPA gelobt.