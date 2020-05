Dell Österreich baut Partnerprogramm und KMU-Services aus

„Wir sind in Österreich mit den Zahlen sehr zufrieden und liegen in allen Kennwerten im oder über dem Plan. Das wird auch im vierten Quartal so sein“, erwartet Muehlemann. Dell Österreich beschäftigt knapp 70 Mitarbeiter, lokale Bilanzzahlen werden mit Verweis auf die internationalen Vorgaben aus Texas nicht genannt.

Weniger gut sei man konzernweit in der Vergangenheit das Thema Tablet-Computer angegangen, obwohl die Texaner noch vor Apple Tablets am Markt hatten. Allerdings habe man diese nicht gut vermarktet, was man nun ausgemerzt habe. Beibehalten werde der Focus auf höherwertige Endgeräte, ein 100-Euro-Tablet sei nicht der Zielmarkt von Dell, so der Regionalmanager.

Wachsen will Dell auch im Bereich Cloud Computing, allerdings werde es hierzulande keine eigene „Dell-Cloud“ geben. Diese werde mit einem lokalen Partner betrieben. Hier sei Dell Schweiz schon etwas weiter.