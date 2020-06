Dell verdoppelt Gewinn

Der US-Computerhersteller Dell hat im dritten Geschäftsquartal einen Rekordgewinn eingefahren. Dazu haben vor allem Bestellungen von Firmenkunden beigetragen, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns vom Donnerstag. Der Gewinn legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 51 Prozent auf unterm Strich 822 Millionen Dollar zu. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 15,4 Milliarden Dollar (11,3 Mrd. Euro). Unternehmen orderten satte 33 Prozent mehr, Privatleute hielten sich indes zurück. Bei den Anlegern löste die Zwischenbilanz regelrechte Begeisterungsstürme aus. Der Kurs sprang nachbörslich um acht Prozent hoch.

Die Zahlen kamen auch deshalb so gut an, weil Dell in der Vergangenheit die Erwartungen immer wieder enttäuscht hatte. Das Unternehmen ist von der Nummer eins der Computerhersteller zur Nummer drei abgestiegen - hinter Hewlett-Packard und Acer. Branchenprimus HP berichtet am kommenden Montag über sein Quartal.

Optimistischer Ausblick

In der Branche geht die Sorge um, dass der Boom bei den PC- Verkäufen deutlich abflacht. Zuletzt hatte der Netzwerkausrüster Cisco diese Angst mit einem zurückhaltenden Ausblick geschürt. Dell hielt dem jetzt seine optimistische Weltsicht entgegen: Die Nachfrage sei weiterhin stark, hieß es, immer noch müssten die Firmen ihre veralteten Rechner austauschen. Im Gesamtjahr soll der Umsatz um die 16 bis 17 Prozent steigen.

Neben der Hardware hat Dell mittlerweile auch die hochprofitablen und krisenfesten Dienstleistungen für sich entdeckt. Damit verdienen HP oder auch eine IBM schon seit Jahren gutes Geld. Ursprünglich hatte Dell darauf gesetzt, maßgeschneiderte Computer ausschließlich im Versand zu verkaufen. Dell liefert neben Tischrechnern, Laptops, Bildschirmen und Druckern auch Großrechner und Speichersysteme.

( APA/dpa)