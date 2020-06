Deutsche Telekom legt Fonds für Start-ups auf

Das Unternehmen legt einen Innovationsfonds in Höhe von 500 Millionen Euro auf, wie die Telekom am Dienstag in Bonn mitteilte. Der Aufsichtsrat habe entsprechenden Plänen des Vorstands zugestimmt.

Eine neue Tochterfirma für Finanzinvestitionen mit dem Namen Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) soll die Aktivitäten des Fonds steuern. Neben der Unterstützung von Start-ups werde DTCP seine Aktivitäten auch auf Finanzbeteiligungen in bestehende Unternehmen ausdehnen. Die Expertise eines großen Konzerns werde mit der Flexibilität einer kleinen Investmentgesellschaft kombiniert, um die Telekom insgesamt voran zu bringen, erklärte Vorstandschef Tim Höttges.