Deutsche Telekom will im IT-Bereich sparen

Die Deutsche Telekom will einem Zeitungsbericht zufolge IT-Abteilungen in Deutschland zusammenlegen und damit in den kommenden Jahren einen hohen dreistelligen Millionenbetrag sparen. Der Aufsichtsrat werde den Plan am Donnerstag verabschieden, berichtete die „ Financial Times Deutschland“ am Mittwochabend in einer Vorausmeldung unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Personen.

Betroffen seien etwa 8.000 Mitarbeiter aus verschiedenen IT-Abteilungen in Deutschland. Wie für den Gesamtkonzern bereits verhandelt, sollten „für einen gewissen Zeitraum“ betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden. Nach Ablauf der Frist müsse neu verhandelt werden.

Ein weiteres Ziel des Projekts sei es, die Geschwindigkeit bei der Entwicklung von Diensten zu erhöhen, berichtete das Blatt weiter. Zusätzlich sollten die angepeilten Einsparungen dabei helfen, das Ergebnis im stagnierenden Telekommarkt zu halten oder sogar leicht zu steigern. Die Deutsche Telekom war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.