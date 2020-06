Deutsche Telekom will mehr Anteile an griechischer OTE

Die Deutsche Telekom steht einem Zeitungsbericht zufolge vor der Aufstockung ihres Anteils am griechischen Telekom-Anbieter OTE. Der Konzern sei in fortgeschrittenen Gesprächen mit der griechischen Regierung über den Kauf weiterer zehn Prozent von OTE, berichtete die griechische Zeitung "To Vima" am Samstag ohne Nennung von Quellen. Beide Seiten seien bereit, "sich die Hände zu schütteln".

Weitere Details nannte die Zeitung nicht. Das Finanzministerium in Athen wollte sich zu dem Bericht ebenso wenig äußern wie ein Telekom-Sprecher.