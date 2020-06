Deutscher Mobilfunker bringt neuartigen Business-Tarif

Statt einzelner Tarife für jeden Mitarbeiter können Firmen künftig ein Kontingent von Gesprächsminuten, SMS und Daten buchen, auf das alle Beschäftigten zugreifen. Ungenutzte Einheiten werden in dem Tarif mit dem Namen O2 Unite in die Folgemonate übertragen, wie Telefónica am Montag mitteilte. Um die richtige Größe der Kontingente einschätzen zu können, können Unternehmen das Modell drei Monate lang kostenlos testen. In dieser Phase dürfen die Kontingente jederzeit angepasst werden.