Deutscher TV-Hersteller Metz in chinesischer Hand

Der deutsche TV-Hersteller Metz ist seit Montag in chinesischer Hand. Der Elektronikkonzern Skyworth habe das Unternehmen zum 1. Juni offiziell übernommen, teilte Metz mit. Auf den Verkauf hatte sich Insolvenzverwalter Joachim Exner bereits Ende April mit Skyworth und der Fürther Daum-Gruppe verständigt.

An die Daum-Gruppe geht die Blitz- und Kunststoffsparte; der entsprechende Betriebsteil war dem Spezialisten für elektrische Antriebslösungen und hochwertige Fitnessgeräte bereits am 1. Mai übergeben worden.

Skyworth will am fränkischen Standort weiter TV-Geräte der Marke Metz produzieren. Zugleich sollen Zirndorf und das bestehende Metz-Vertriebsnetz den Chinesen als Basis zur Erschließung des europäischen Marktes für die Produkte der Marke Skyworth dienen, wie es in einer Firmenmitteilung vom Montag hieß. Dazu übernehme das Unternehmen 152 der verbliebenen 219 Mitarbeiter der TV-Sparte. Metz-Chef bleibt der bisherige Geschäftsführer Norbert Kotzbauer.