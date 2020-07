Deutschland diskutiert Gesetz für Breitbandausbau

Da sich der Ausbau des Netzes in abgelegenen Regionen nicht rechnet, fordern die Politiker in dem Antrag die Berliner Regierung außerdem auf, ab 2015 „zusätzliche Fördermittel vorzusehen“, wie die Zeitung weiter berichtete. So könnte die Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen eine Milliarde Euro einbringen. Hinzu kämen womöglich 450 Mio. Euro für die Vergabe der noch vom Rundfunk genutzten 700er-Frequenz. In den Koalitionsverhandlungen waren die Fachpolitiker mit dem Versuch gescheitert, ein Förderprogramm im Volumen von mehr als eine Milliarde Euro festzuschreiben. Den neuerlichen Antrag soll der Bundestag laut „ Handelsblatt“ noch vor der parlamentarischen Sommerpause beraten.