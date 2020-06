Diskussion: Was ist Content im Internet eigentlich wert?

Der Wert von Content im Internet erregt die Gemüter. In Deutschland eskaliert aufgrund des Leistungsschutzrechts der Streit zwischen Verlagen und Internet-Konzernen und auch in Österreich werden Rufe nach ähnlichen Regelungen laut. Der neue EU-Digitalkommissar Günther Oettinger könnte sich sogar eine ähnliche Regelung auf EU-Ebene vorstellen. Doch was ist die wahre Lösung?