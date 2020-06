Disney an YouTube-Netzwerk Maker Studios interessiert

Gerade in jüngster Zeit ist allerdings das generelle Interesse an Online-Video-Studios zurückgegangen. Dafür unter anderem verantwortlich waren unter anderem vermehrte Beschwerden privater Videomacher, die untragbare Arbeitszustände beklagen. Viele der so genannten "Partner", mit denen YouTube Werbeeinnahmen teilt, schildern ein Leben im Dauerstress, dem nur geringe Einkünfte gegenüberstehen.

Video-Studios leiden oftmals unter demselben finanziellen Problem. Maker Studios versucht deshalb, neue Vertriebskanäle außerhalb von YouTube zu erschließen. Das Unternehmen liefert etwa Videos direkt über Microsofts Xbox. Mit Pepsi wurde ein weiteres Integrations-Geschäft abgeschlossen. Vor der Übernahme-Spekulation durch Disney war Maker Studios zuletzt mit 300 Millionen Dollar bewertet worden.