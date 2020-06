Display-Hersteller Sharp hofft auf eine Finanzspritze

Der kriselnde Elektronik-Riese Sharp will sich frisches Geld von Investoren besorgen. Das Unternehmen selbst nannte am Montag keine Summe. Sharp erwägt laut einem Bericht der Tageszeitung Asahi eine Kapitalerhöhung in einer Größenordnung von rund 200 Milliarden Yen (1,42 Mrd. Euro). Geplant sei die Ausgabe neuer Aktien in diesem, noch bis März 2015 laufenden, Finanzjahr, berichtete die Zeitung Asahi am Sonntag. Die Sharp-Aktie sackte nach der Nachricht um 8,7 Prozent ab.