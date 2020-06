DiTech-Gläubigern droht Totalausfall

Den 522 Gläubigern des insolventen IT-Händlers DiTech droht ein kompletter Ausfall ihrer angemeldeten Forderungen in Höhe von 36,9 Mio. Euro. "Nach wie vor sind die Quotenaussichten der Gläubiger als desaströs zu qualifizieren", so der Kreditschutzverband KSV am Montagnachmittag in einer Aussendung.

"Der Masseverwalter hat angezeigt, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen ( Masseunzulänglichkeit)", heißt es in einer Bekanntmachung des Insolvenzverwalters in der Ediktedatei vom 5. Mai. Derzeit reicht damit das Massevermögen nicht aus, die bestehenden seit Verfahrenseröffnung aufgelaufenen Masseforderungen zu befriedigen.

Morgen, Dienstag, findet am Handelsgericht Wien die erste Prüfungstagsatzung statt. Forderungen in Höhe von 24,7 Mio. Euro sollen laut KSV vom Insolvenzverwalter anerkannt werden.