DiTech: Kreditschützer sehen keine unmittelbare Gefahr

Wegen ausstehender Zahlungen hat ein Kreditversicherer bei einem wichtigen IT-Lieferanten von DiTech den Versicherungsschutz gekündigt. Der IT-Großhändler soll DiTech bis auf Weiteres nur noch „mit dem Allernötigsten“ versorgen. „In den nächsten Tagen“ soll es bereits ein Ergebnis mit den Banken geben, hieß es gestern von DiTech auf APA-Anfrage. Der harte Wettbewerb im Elektrohandel belastet die Gewinnmargen von DiTech. „Leider konnte der Deckungsbeitrag aus Produktverkäufen nicht entsprechend dem Umsatzwachstum gesteigert werden (+1,7 Prozent), was im Speziellen mit dem Preis- respektive Umsatzkampf der Media/Saturn-Gruppe in Zusammenhang steht“, schreibt der IT-Händler in seinem Lagebericht.

Hoffnungen setzt das Unternehmen in die Partnerschaft mit der Buchhandelskette Thalia. DiTech betreibt seit Mitte 2012 eigene Flächen in Thalia-Filialen. Dies habe den Zugang zu einer neuen Kundenschicht ermöglicht, die sonst „nur mit sehr viel Marketingausgaben“ erreichbar gewesen wären. DiTech hat in den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt. Der Umsatz verdoppelte sich allein zwischen 2008 und 2012 auf 120 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten von DiTech erhöhten sich laut FirmenCompass zwischen 2011 und 2012 von 17,2 auf 22,7 Mio. Euro, davon 7,7 Mio. Euro bei Banken.