Drohende mcworld/mcshark-Insolvenz: Gespräche mit Investor

Beim Welser Apple-Händler mcworld/ mcshark droht die Insolvenz (die futurezone berichtete), an einer Fortführung des Unternehmens mithilfe eines Investors wird gearbeitet, hat mcworld/mcshark-Geschäftsführer Sascha van der Werf in einer Presseaussendung mitgeteilt. Als Grund für die finanzielle Schieflage gab er zu hohe Kosten bei der Übernahme der größeren mcshark durch die kleinere mcworld an.

An mcworld/ mcshark ist auch der Steuerzahler beteiligt - 30 Prozent an dem Computerhändler hält der staatliche aws Mittelstandsfonds. Der mit insgesamt 80 Mio. Euro dotierte Fonds beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, ohne sich dabei in deren Tagesgeschäft einzumischen, heißt es auf dessen Homepage. Er unterstütze die Firmen "zudem durch ein breites Spektrum an Beratungsleistungen. So stellt er Kontaktnetzwerke, Marktexpertise und Förderungs-Know-How zur Verfügung", so die Eigendefinition.