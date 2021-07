DuckDuckGo stellt neuen Tagesrekord bei Suchanfragen auf

Die auf Datenschutz Wert legende Google-Alternative DuckDuckGo hat am zehnten Jänner mit 14 Millionen Suchanfragen einen neuen Tagesrekord aufgestellt. Zudem wurde Ende 2016 auch die insgesamt zehnmilliardste Suchanfrage beantwortet, wie das Unternehmen in einem Blogeintrag schreibt. Allein 2016 sind vier Milliarden Fragen bei DuckDuckGo eingegangen. Auch 2017 hält das Wachstum an. Bereits am zehnten Jänner wurde die vierzehnmillionste Suchanfrage des Jahres abgearbeitet. DuckDuckGo hat eigenen Angaben zufolge im Jahr 2016 zudem 225.000 Dollar an Organisationen gespendet, die sich für Datenschutz und ein offenes Netz einsetzen.