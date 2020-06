E-Day 2015 im Live-Stream: Gamification und Big Data

Auch Big Data werden beim E-Day Thema sein. So ist etwa zu erfahren, wie Klein- und Mittelunternehmen Datenanalyse und Interpretation für sich nutzen können (13.30 Uhr). Das Spannungsverhältnis zwischen Big Data, Online-Marketing und Datenschutz wird bei einer Podiumsdiskussion (17:00 Uhr) erörtert, an der unter anderem Alexandra Vetrovsky-Brychta von Herold Business Data, Daniela Zimmer von der Arbeiterkammer (AK) und Angelika Seyr-Forschauer vom Fachverband Werbung in der Wirtschaftskammer teilnehmen werden.

Weitere Themen im Julius-Raab-Saal sind unter anderem: E-Commerce in Österreich (11:00 Uhr), Wearables (13.10 Uhr), Co-Working-Spaces in Wien (13:40 Uhr) sowie Social Media (15.15 Uhr).

Der E-Day findet am Donnerstag, dem 5. März, in der Wirtschaftskammer Österreich (1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 63) statt. Das detaillierte Programm findet sich unter: e-day.at/programm.

Dieser Artikelist im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) entstanden.