E-Rechnungs-Kongress wird per Live-Stream übertragen

Wie sich die E-Rechnung seit ihrer Einführung in Österreich entwickelt hat, wird in einer mit Experten besetzten Podiumsdiksussion besprochen. Dort diskutieren Vertreter von Unternehmen, Finanzministerium, Bund, E-Rechnungs-Dienstleister sowie der Wirtschaftskammer über die bislang gesammelten Erfahrungen. Die Teilnahme am Kongress ist kostenlos, es ist jedoch eine Online-Anmeldung erforderlich. Die Veranstaltung findet am 27. Oktober ab 14 Uhr im Rudolf-Sailinger-Saal der WKÖ statt. Das komplette Programm wird auch per Live-Stream übertragen und kann später per Video-On-Demand abgerufen werden.