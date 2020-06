e-tec wartet auf Freigabe für DiTech-Wiedergeburt

"Ich darf mein Erstaunen zum Ausdruck bringen, dass hier blind investiert wurde. Das Ergebnis ist nicht verwunderlich", so Krejcik. Andere Unternehmen aus der Branche, die die Gelder dringender brauchten und sinnvoller einsetzen könnten, würden dagegen oft durch die Finger schauen. Das aws wollte der Zeitung gegenüber "keinen zusätzlichen Kommentar abgeben". Nur so viel: Es gebe sehr gute Verhandlungen mit einem branchennahen Investor, man werde dem Fortbestand des Unternehmens nicht im Wege stehen. Die aws erwirtschaftete 2013 ein Minus von rund 3,8 Mio. Euro, nach plus 345.000 Euro im Jahr davor, schreibt das "WirtschaftsBlatt".

mcworld/mcshark hat seinen Firmensitz - wie auch e-tec - in Oberösterreich. Als Grund für die finanzielle Schieflage gab es zu hohe Kosten bei der Übernahme der größeren mcshark durch die kleinere mcworld an. mcworld/mcshark hat 18 Standorte in Österreich und beschäftigt rund 130 Mitarbeiter. Zur aktuellen Lage meinte Firmenchef van der Werf, es gäbe Gespräche mit einem Investor.