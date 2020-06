eBay macht Start-up-Gründer zum PayPal-Chef

eBay legt seinen Bezahldienst PayPal in die Hand eines Startup-Gründers. David Marcus kam zu der Handelsplattform als eBay im vergangenen Sommer seine Firma Zong kaufte, einen Spezialisten fürs Bezahlen per Handy. Er tritt kommende Woche als neuer PayPal-Präsident die Nachfolge von Scott Thompson an, der im Januar an die Konzernspitze des Internet-Pioniers Yahoo wechselte. Marcus werde wieder „Startup-Energie“ in die Sparte bringen, sagte eBay-Chef John Donahoe am Donnerstag.

eBay hat große Pläne für PayPal, gerade auch im mobilen Bereich. Vor kurzem startete der Konzern den Dienst