Ebay spaltet Paypal am 17. Juli ab

Am 20. Juli kommt der Online-Bezahldienst Paypal als eigenes Unternehmen an die Börse. Ebay-Aktionäre erhalten zuvor Paypal-Aktien.

Die Online-Handelsplattform Ebay wird den Bezahldienst Paypal am 17. Juli abspalten. Alle Ebay-Anteilseigener sollen dann eine neue Paypal-Aktie erhalten, wie das Unternehmen am späten Freitag ankündigte. Am 20. Juli soll Paypal dann an als ein eigenständiges Unternehmen an die Börse kommen.

Ebay geht davon aus, dass seine beiden Teile getrennt erfolgreicher sein können. Der Bezahl-Service wuchs zuletzt weiterhin schneller als das Geschäft der Handelsplattform. Vor der Trennung leitete der Konzern den Abbau von rund 2400 Arbeitsplätzen ein.