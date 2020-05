Eine Million E-Autos bis 2020 möglich

Zudem seien das Fahrzeugangebot und die Akzeptanz der Kundschaft entscheidend. „Damit Elektrofahrzeuge wirtschaftlicher als konventionelle Fahrzeuge sind, müssen sie viel gefahren werden, um die höheren Anschaffungsausgaben über die günstigeren Verbrauchs- und Wartungskosten zu amortisieren“, betonten die Forscher. Bei jährlichen Fahrleistungen unter 15000 Kilometern dominiere auch künftig der Benzinmotor, bei extremen Vielfahrern der Dieselmotor.



Wirtschaftlich am sinnvollsten seien Elektroautos für Menschen, die ihren Wagen relativ gleichmäßig täglich einsetzten. Dies sind etwa Berufspendler, die jeden Tag beispielsweise aus Vororten zum Arbeiten in die Städte fahren. Anders als oft angenommen trauen die Experten Elektroautos in den Großstädten hingegen weniger zu: „Nutzer mit Garagen oder Stellplätzen ... sind aufgrund der geringen Ladeinfrastrukturkosten - das Aufladen kann über Nacht am Hausanschluss erfolgen - unter ökonomischen Gesichtspunkten nochmals attraktiver als die sogenannten “Laternenparker", die auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sind.“