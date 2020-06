Einen Tag Streikpause bei Amazon

In Bad Hersfeld und Leipzig arbeiten jeweils mehrere hundert Mitarbeiter mit Sondergenehmigungen auf freiwilliger Basis auch am Sonntag. Die Sonntagsarbeit in der Vorweihnachtszeit an mehreren Standorten werde seit Jahren langfristig beantragt und genehmigt, wie eine Amazon-Sprecherin sagte. An den übrigen Amazon-Standorten in Deutschland ruhe die Arbeit sonntags.



Die Firmensprecherin betonte erneut, dass es trotz des Streiks keine Lieferverzögerungen gebe. In den deutschen Zentren arbeiteten in der Vorweihnachtszeit knapp 20 000 Menschen, davon etwa die Hälfte als Stammbelegschaft. An dem Streik hätten sich rund 2000 Mitarbeiter beteiligt - mit abnehmender Tendenz. Dies werde durch die „engagiert arbeitende überwiegende Mehrheit“ der übrigen Beschäftigten ausgeglichen. Außerdem könne Amazon auf sein Netzwerk von 28 Zentren in ganz Europa zurückgreifen. Verdi beziffert die Zahl der Streikteilnehmer auf 2400.