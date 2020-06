Einigung zwischen Apple und Samsung unwahrscheinlich

Samsung kritisierte im Gegenzug die Forderung des iPhone-Anbieters, eine Voraussetzung für eine Einigung sei, dass der südkoreanische Konzern für die Nutzung von Apples Patenten zahle. Samsung gehe auch nicht davon aus, dass Apple jemals etwas von der gut einen Milliarde Dollar bekommen werde, die US-Geschworene dem Konzern in erster Instanz zugesprochen hatten.

Die Tageszeitung „The Korea Times“ hatte am Montag von neuen Gesprächen zwischen Apple und Samsung auf Arbeitsebene berichtet. Das nährte die Hoffnung auf eine Einigung in dem seit Frühjahr 2011 andauernden Konflikt , nachdem am Wochenende Apple und der noch zu Google gehörende Handy-Pionier Motorola ihre Patentklagen zurückgezogen hatten.