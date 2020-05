Electronic Arts bleibt auf PS3- und Xbox 360-Titeln sitzen

Spiele von Electronic Arts auf den "alten" Spielkonsolen Xbox 360 und PlayStation 3 haben sich schneller als erwartet zu Ladenhütern entwickelt und machen den US-Konzern vorsichtig. Für das im März endende Geschäftsjahr werde nur noch mit einem Umsatz von 3,91 Milliarden Dollar gerechnet, teilte der Rivale von Marktführer Activision Blizzard am Dienstagabend mit. Bisher hatte EA rund vier Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Aus Sicht des Unternehmens haben die Kunden überraschend häufig die neu auf den Markt gekommenen Konsolen von Microsoft und Sony gekauft und greifen deshalb nur noch zu neuen Spielen für Xbox One und PlayStation 4.