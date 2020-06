Electronic Arts verringert Jahresverlust

In dem Ende März abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal verfünffachte sich der Gewinn im Jahresvergleich auf 150 Millionen Dollar, heißt es in einer Unternehmensmitteilung vom Mittwoch Im gesamten Jahr lief dennoch ein Minus von 276 Millionen an, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Im Geschäftsjahr davor hatten sich allerdings noch Verluste von 677 Millionen Dollar angesammelt.

„Crysis 2“ sei mehr als zwei Millionen Mal verkauft worden, ebenso wie „Dragon Age 2“ und „Dead Space 2“, berichtete Electronic Arts. Der Umsatz stieg im Schlussquartal dadurch um 11,3 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Dollar. Im gesamten Jahr sanken die Erlöse dennoch leicht auf 3,59 Milliarden Dollar.

Hoffen auf " Star Wars"

Im laufenden Geschäftsjahr will Electronic Arts wieder in die schwarzen Zahlen kommen und hofft dabei unter anderem auf ein „ Star Wars“-Onlinespiel, bei dem Nutzer über das Internet gegeneinander antreten können. „ Star Wars: The Old Republic“ soll allerdings erst in einigen Monaten starten. Bis dahin werden Sport-Titel wie die Fußball-Serie FIFA oder das Eishockey-Game NFL aufgefrischt. Zum Kinofinale der Harry-Potter-Saga soll auch ein neues Spiel über den Zauberschüler erscheinen.

Smartphone-Spiele setzen zu

Den etablierten Spieleproduzenten mit ihren ausgeklügelten Games, die viel Zeit und Geld in der Entwicklung verschlingen und entsprechend teuer sind, machen unter anderem die günstigen oder kostenlosen Smartphone-Spiele zu schaffen.