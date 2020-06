Elektro-Shop Köck stellte Antrag auf Sanierungsverfahren

Die Elektro-Shop Köck GmbH hat heute beim Handelsgericht Wien einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung gestellt. Das teilten die Kreditschutzverbände KSV 1870, AKV und Creditreform der APA mit. Die Passiva betragen 4,6 Mio. Euro, die Vermögenswerte betragen 200.000 Euro. Es gibt 58 Mitarbeiter in sechs Filialen, vier davon in Wien, eine in Wiener Neustadt und eine in Oberwart.