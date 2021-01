Elon Musk könnte Jeff Bezos bald als reichsten Mann der Welt überholen

Tesla auf Erfolgskurs

Die Amazon-Aktie fiel am Mittwoch um 4 Prozent, nachdem sich eine Übernahme der Demokraten im US-Senat abzeichnete. Sie könnten den Einfluss großer Technologiefirmen einschränken. Aufgrund der erhöhten Anfrage bei Lieferungen stieg der Wert der Aktien-Anteile von Bezos aber um 75,5 Milliarden Dollar.

Die Tesla-Aktie explodierte 2020 förmlich. Sie wuchs um 743 Prozent und auch 2021 ist kein Einbrechen in Sicht. In der ersten Woche stiegen sie um weitere 7 Prozentpunkte. Musk könnte heuer eine Option erhalten, weitere 16,9 Millionen Tesla-Aktien-Anteile zu kaufen. Das ist Teil seiner Prämie. Bezos erhält so eine Option nicht. Er hält 53,2 Millionen Firmenanteile an Amazon.