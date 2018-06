Elon Musk wirft Tesla-Mitarbeitern Sabotage von Produktion vor

Tesla-Chef Elon Musk hat einem Mitarbeiter umfangreiche Sabotage an den Abläufen des Autobauers vorgeworfen. In einer am Montag an die Angestellten versandten E-Mail, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlag, hieß es, ein Mitarbeiter habe Änderungen am Betriebssystem des US-Konzerns vorgenommen, das in der Fertigung zum Einsatz kommt.