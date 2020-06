Eric Schmidt: "Bei Google, bis ich tot umfalle"

Google ist eine Web-Firma, aber wie sehen die Pläne als Hardware-Lieferant aus?

Wir haben Motorola gekauft, aber ich schätze, dass Motorola vor allem Mobiltelefone und Tablets herstellen wird. Freilich auch andere Hardware, aber das machen wir mit anderen Partnern. Wir sind in erster Linie eine Software-Firma, mit einem sehr speziellen und breiten Angebot - viel hat mit Karten zu tun, viel mit künstlicher Intelligenz, viel mit Datencenter und viel mit Fragen-Antworten-Vorhersagen. Und Google Maps wird noch spannender. Youtube ist unglaublich erfolgreich, Chrome ist auf dem besten Weg, der erfolgreichste Browser zu werden. Weil er sicher, schnell und eine gute Plattform für Cloud-Computing ist.

Wenig Erfolg haben Sie mit Google+, das will und will nicht abheben.

Das kommt noch.

Die Frage ist wann. Das Unternehmen Comscore hat in einer Studie erhoben, dass Google+-User im Schnitt nur 3,3 Minuten pro Monat auf Google+ sind.

Google+ ist neu und ist das am schnellsten wachsende Google-Service in unserer Geschichte. Man vergleicht uns immer mit Facebook, aber Facebook hat acht Jahre benötigt, wir sind ein paar Monate alt. Also bitte. Google+ wird wachsen, die Menschen nutzen es auf verschiedenste Art und Weise, wenn es genug Aktivität auf der Plattform gibt, wird es abheben.



Wie sehen Sie eigentlich Ihre Mitbewerber, Microsoft, Apple, Facebook – Facebook scheint derzeit der größte Rivale zu sein.

Dem stimme ich nicht zu. Unser Hauptkonkurrent ist Microsoft, wenn man das Thema Internetsuche betrachtet gibt es Microsofts Bing und Google. Die Nokia-Phones (auf Windows-Basis, Anm.) werden zwar gut werden, aber nicht gut genug. Das Ökosystem von Android ist viel besser durchdacht, breiter und liefert so viele Möglichkeiten.



Facebook ist also kein wirklicher Konkurrent?

Facebook-Nutzer verwenden auch Google. Noch ist Facebook kein direkter Konkurrent, aber vielleicht in der Zukunft.



Früher oder später wird Facebook in seinem integrierten Suchfeld auch Web-Suche anbieten – und das wird – da Microsoft Anteile an Facebook hat – wohl Bing sein.

Das ist möglich und beweist, dass Microsoft unser Haupt-Gegner ist. Wir kümmern uns mehr um Microsoft als jeden anderen Anbieter am Markt. Die Industrie hat sich ja auf eine relativ kleine Zahl von Plattformen konsolidiert - Apple, Amazon, Facebook and Google.

Aber könnte es nicht ein Problem für Google werden, zu wenig Content anzubieten – wenn man etwa das Thema Musik betrachtet, wo die anderen ja wirklich punkten.

Stimmt, in diesem Bereich sind sie uns voran, aber wir arbeiten daran und holen auf. Aber es gibt Märkte, in denen wir Marktführer sind, etwa die Text-Suche, Display-Werbung und YouTube. Im Musik-Bereich sind wir hinten, weil wir später gestartet sind. Aber das nennt man eben Wettbewerb.

Vor zwei Jahren haben Sie auf dem Mobile World Congress Google Voice Search vorgestellt. Das scheint auch nicht wirklich abzuheben.

Es gibt einige Leute, die damit beginnen, Google Voice Search zu nutzen. Ich persönlich finde es eine wenig eigenartig.

Was treibt Innovation heute voran?

( Eric Schmidt nimmt sein Google Galaxy Nexus und verwendet Google Voice Search. Er spricht in das Smartphone „What is driving innovation today?“ und zeigt die Liste der Google-Treffer)

Wow – ist das nicht beeindruckend?

Da ich keine Google-Treffer abschreiben möchte, könnte ich die Antwort in den Worten von Eric Schmidt haben.

Die Datenexplosion ist das Herzstück vieler neuer Geschäftsbereiche. Ein anderer Bereich ist der Trend „ Augmented Reality“ (erweiterte Realität, Anm.). Ein Beispiel sind virtuelle Präsenz-Roboter. Man schickt einen Roboter in eine Konzert und genießt das Konzert so, als ob man selbst vor Ort ist. Das ist dank schneller Bandbreiten, besserer Bild-Erkennung und schneller Prozessoren möglich. Das wird uns im nächsten Jahrzehnt beschäftigen.