Erste Google AdWords-Konferenz in Wien

Dieser hält bereits am 2.Mai einen AdWords Starter Workshop für SEM-Einsteiger. Die Konferenz richtet sich vor allem an Marketer, Entscheider, Search und Online-Marketing Experten in Unternehmen und Agenturen sowie an alle SEM-Interessierten in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Vorträge befassen sich mit den Themen „ Google Plus for Business", „Advanced Optimierungstricks", „Search Funnel & Multichannel-Trichter", sowie „Display Netzwerk". Die Konferenz wird von den Web-Analyse-Firma e-dialog in Kooperation mit Google veranstaltet. Diese hielt bereits im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit Elements und Webalytics