Erste Zahlen seit Pokemon Go: Nintendo schreibt Verlust

Gewinnaufteilung unklar

Vom Hype rund um Pokémon Go konnte man in diesem Quartal noch nicht profitieren, da es bereits am 30. Juni endete, das Smartphone-Spiel aber erst am 6. Juli veröffentlicht wurde. Der Konzern warnte ohnedies im Vorfeld seine Investoren, dass das Spiel vorerst keine nennenswerten Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis haben wird. Der Konzern ist nur zum Teil an den Einnahmen von Pokémon Go beteiligt. Nintendo besitzt ein Drittel der Pokémon Company, die die Rechte an Pokémon verwaltet. Zudem schneiden auch Niantic sowie Pokémon-Erfinder Gamefreak mit. Wie die Aufteilung genau aussieht, ist unklar.