EU genehmigt Übernahme des Reiseportals Opodo

In Europa entsteht das größte Online-Reiseportal: Die EU-Kommission genehmigte am Montag den Finanzinvestoren Axa Private Equity und Permira die Übernahme des Internet-Reisebüros Opodo. Es werde weiter genügend Wettbewerber beim Internetverkauf von Flügen geben wie Air France, easyJet und Ryanair, entschieden die Wettbewerbshüter nach einer Prüfung. Der neue Player stehe in Konkurrenz zu anderen Online-Reisebüros wie Expedia und Bravofly/Volagratis.

Bewegung am Reisemarkt

Die französische Gesellschaft Axa Private Equity hatte im vergangenen Jahr den französischen Reiseanbieter Go Voyages übernommen. Die britische Beteiligungsfirma Permira sicherte sich im Gegenzug den spanischen Anbieter E-Dreams. Nun wollen die Unternehmen Opodo mit den beiden anderen Firmen zum größten europäischen Player zu verschmelzen.

Nach früheren Angaben legten Axa und Permira für Opodo, das bisher dem spanischen Konzern Amadeus gehörte, rund 450 Mio. Euro auf den Tisch. Der neue europäische Marktführer soll rund 2,5 Mrd. Euro Jahresumsatz einfahren.