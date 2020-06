EU-Unternehmen beklagen Internetzensur in China

Die Beschränkungen des Internetzugriffs in China kapselten das Land vom Rest der Welt ab, kritisierte die Europäische Handelskammer in China am Donnerstag.

In einer Umfrage hätten 86 Prozent der europäischen Firmen in China angegeben, von den Internetblockaden bei ihren Geschäften eingeschränkt zu werden. Das waren 15 Prozent mehr als im Juni 2014.

Im Jänner hatten viele Internetnutzer in China beklagt, dass Tunneldienste massiv gestört würden, mit denen sich bisher die Sperren umgehen ließen.