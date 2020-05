EU verhängt Millionenstrafe gegen Smartcard-Chips-Kartell

Die EU-Kommission hat gegen ein Kartell von Herstellern von Smartcard-Chips Strafen in Höhe von 138 Mio. Euro verhängt. Betroffen vom Kartell sind vier Unternehmen. Infineon aus Deutschland muss 82,8 Mio. Euro berappen, Philips aus den Niederlanden 20,1 Mio. und Samsung aus Südkorea 35,1 Mio. Euro. Renesas aus Japan wurde nach der Kronzeugenregelung die Strafe erlassen.

Der deutsche Halbleiterkonzern Infineon ist auch in Österreich mit einem Werk und Forschungszentrum in Villach sowie an weiteren Standorten vertreten. In Villach sind 2.600 von insgesamt 3.100 hierzulande Beschäftigten tätig.