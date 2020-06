“Europa muss seine IKT-Hoheit zurückgewinnen"

Den Abschluss des egovday 2014 machte ein Vortrag von Helmut Fallmann, Gründer und Co-CEO von Fabasoft. Unter dem Titel “United Clouds of Europe“ erläuterte Fallmann Erkenntnisse aus dem NSA-Skandal, wie etwa die negativen Auswirkungen von Betriebs- und Industriespionage auf den europäischen Wirtschaftsstandort.

Weil Daten das Gold der Zukunft sein werden, plädierte Fallmann dafür, dass Unternehmen europäische Cloud-Dienste in Anspruch nehmen sollten. Und zwar Cloud-Dienste, die ihren Kunden auf Basis der europäischen Rechtslage zusichern, dass die Daten auch physisch im europäischen Rechtsraum bleiben. Dafür brauche Europa einheitliche Gesetze für die digitale Wirtschaft, forderte Fallmann.

Neben mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, Reformen im Bildungsbereich und einer wegweisenden Zukunftsstrategie auf europäischer Ebene gelte es, die IKT-Hoheit wieder zurückzugewinnen, so Fallmann. Ohne derartiger Neuerungen werde Europa weiter in eine Rezession schlittern und von Ländern wie Indien, China oder Brasilien überholt werden.

