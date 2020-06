Fabasoft in den roten Zahlen

Der an der Börse Frankfurt notierte oberösterreichische Softwarehersteller Fabasoft AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/11 (per 31. März) einen operativen Verlust von 300.000 Euro (Vorjahr: + 2,3 Mio.) Euro verbucht, der Umsatz sank um etwa 10 Prozent auf 21,1 (23,3) Mio. Euro, teilte Fabasoft am Wochenende mit.

Die liquiden Mittel verringerten sich von 17,4 auf heuer 12,5 Mio. Euro (jeweils Ende März). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) belief sich im abgelaufenen Jahr 1,0 (+ 3,7 Mio. Euro).Der operative Cash Flow betrug 2010/11 minus 0, 1 (+2,7) Mio. Euro.