Facebook kauft Microsoft-Patente

im Mai kauftfür 550 Millionen Dollar zahlreiche Patente von, wie im offiziellen Unternehmensblog mitgeteilt wurde. Demnach gehe es dabei um 650 Patente oder Anwendungen, dieselbst erst jüngst vonerworben habe. Nach Abschluss des Geschäfts hältnoch rund 275 AOL-Patente, sowie Lizenzen für sämtliche anabgetretene Schutzrechte.hatte Anfang April angekündigt, einen Großteil seiner Patente für rund eine Milliarde Dollar anzu verkaufen.

Weltweit bemühen sich Technologiekonzerne, ihren Bestand an Patenten aufzustocken, um sich dauerhaft Lizenzen und damit Einnahmen zu sichern. Beispielhaft für Streitigkeiten in dem Bereich sind die Klagen, mit denen sich Yahoo und Facebook jüngst gegenseitig überzogen. Kreisen zufolge soll auch Google Interesse an den AOL-Patenten gehabt haben, die letztlich Microsoft erwarb.