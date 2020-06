Facebook kauft Mobilfunkanbieter

„Das Pryte-Team wird ein spannender Zuwachs für Facebook sein“, sagte ein Facebook-Sprecher am Mittwoch auf Anfrage der dpa. Die Mitarbeiter von Pryte hätten Erfahrung im Umgang mit Mobilfunkanbietern. Das passe zu den Zielen von Facebook, mehr Menschen mit Internetzugängen zu versorgen. Das Netzwerk arbeitet dafür unter anderem mit Drohnen und Satelliten. Facebook will so auch zusätzliche Nutzer gewinnen, die bisher kaum ans Internet angebunden sind, wie das Unternehmen online mitteilte.