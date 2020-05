Facebook macht mehr Werbeumsatz im Ausland als in USA

Für Facebook wird das Auslandsgeschäft immer wichtiger. Der Umsatz aus Werbeeinnahmen außerhalb der USA und Kanadas habe im ersten Quartal 51 Prozent des Gesamtumsatzes in diesem Bereich ausgemacht, sagte Konzernmanagerin Carolyn Everson am Dienstag in New York. Die größten Zuwachsraten weltweit verzeichne das Asien-Geschäft des sozialen Netzwerks mit einem Plus von 57 Prozent.