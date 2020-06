Facebook nimmt Kurs auf Börse

Das weltgrößte Online-Netzwerk Facebook nimmt Kurs Richtung Börse. Laut Unterlagen für Investoren, die seit Donnerstagabend in US-Medien kursieren, wird Facebook im kommenden Jahr seine bisher geheimen Finanzen offenlegen oder direkt an die Börse gehen und sich damit für jeden Anleger öffnen.

Facebook enthüllte seine Absichten in einem Prospekt, den die US-Investmentbank Goldman Sachs an ausgesuchte Klienten verteilt hat. Das Wall-Street-Haus sammelt derzeit Gelder für einen 1,5 Mrd. Dollar (1,15 Mrd. Euro) schweren Fonds ein. Über diesen können wohlhabende Kunden in Facebook investieren. Nach Informationen des " Wall Street Journal" ist das Interesse riesig.

Durch die neuen Investoren steigt der Druck auf Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, die bisherige Geheimniskrämerei um die Finanzlage aufzugeben. Laut US-Gesetz müssen auch nicht börsennotierte Firmen ihre Daten veröffentlichen, wenn sie mehr als 500 Investoren haben. Facebook dürfte diese Marke durch den Goldman-Fonds durchbrechen. Alternativ kann das Unternehmen an die Börse gehen und müsste seine Daten dann ohnehin preisgeben.

In den rund 100 Seiten starken Investorenunterlagen, aus denen unter anderem die " New York Times" zitierte, gewährte Facebook bereits erste Einblicke: So erwirtschafte das Unternehmen in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres einen Umsatz von 1,2 Mrd. Dollar. Davon blieb ein Gewinn von 355 Mio. Dollar übrig.

Mehr zum Thema:

Ein Facebook-Freund ist 90 Dollar wert

Facebook-Deal ruft Börsenaufsicht auf den Plan

(dpa)