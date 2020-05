Facebook sorgt sich um junge Nutzer aber Einnahmen steigen

Durch die schiere Masse an Werbung im Nachrichtenstrom der Nutzer war der Umsatz von Facebook im dritten Quartal um 60 Prozent auf 2,0 Milliarden Dollar (1,5 Mrd. Euro) gestiegen. Statt eines Verlusts von 59 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum konnte das Unternehmen einen Gewinn von 422 Millionen Dollar einfahren. „Immer mehr Werbetreibende nutzen Facebook“, sagte Zuckerbergs rechte Hand Sheryl Sandberg in der Telefonkonferenz. Vor allem in Europa sei das Interesse an Anzeigen gestiegen. Werbung macht zwei Drittel der Einnahmen von Facebook aus. Der Rest entfällt unter anderem auf eine Beteiligung an verkauften Online-Spielen auf dem Netzwerk.

Facebook ist neben Google zu einer festen Größe im Online-Werbemarkt aufgestiegen. Grund ist die schiere Masse der Nutzer: Die Zahl nahm im Vergleich zum Vorquartal weiter zu von 1,15 Milliarden auf 1,19 Milliarden. 874 Millionen Nutzer greifen inzwischen über ihr Smartphone oder ihr Tablet auf Facebook zu. Damit wuchs dieser Anteil weiter kräftig. Kurz nach dem Börsengang war das mobile Geschäft noch die Achillesferse von Facebook. Das hatte die Aktie einbrechen lassen. Inzwischen hat sich das Papier kräftig erholt und pendelt um 49 Dollar. Ausgabekurs beim Börsengang waren 38 Dollar. Momentan strebt mit Twitter ein weiterer Internetkonzern an die Börse.