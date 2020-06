Facebook verdreifacht Gewinn

"Das Geschäft von Facebook ist stark und wächst", erklärte Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch am Firmensitz im kalifornischen Menlo Park. Der Umsatz schnellte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 72 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar (1,8 Mrd. Euro) in die Höhe. Der Gewinn verdreifachte sich auf unter dem Strich 642 Millionen Dollar. Es sei ein "großartiger Start ins Jahr 2014". Vor allem die Einnahmen aus der Werbung auf Smartphones legten stark zu. Die Zahl der Nutzer, die mindestens einmal im Monat über mobile Geräte auf Facebook zugreifen, übersprang im ersten Quartal die Milliardenmarke.