Fachkongress für digitale Werbeformen in Wien

Google-Manager gibt Einblicke

Die Eröffnungsrede hält Google Europa-Chef Matt Brittin. Er wird, basierend auf seiner Erfahrung bei Google, erläutern, wie sich die digitale Wirtschaft in den nächsten Jahren entwickeln wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei die wachsende Masse an Geräten, die durch das Internet vernetzt werden. Brittin wird erklären, welche Erkenntnisse er sich von diesem Milliarden-Netzwerk erwartet. Andere Themen werden in 21 Vorträgen und Panels erläutert, die in drei parallelen Schienen ablaufen. Im Zentrum steht dabei immer der Aspekt des digitalen Marketings für Unternehmen, die inhaltliche Bandbreite reicht jedoch von Themen wie eMobiltiy über Design bis hin zu Social Media.

Des weiteren werden Experten von Unternehmen wie beispielsweise Spotify, Xing, Kapsch oder auch Interspar Einblicke in ihre Strategie geben und über Erfahrungen mit diversen Werkzeugen und Marketing-Aktionen geben. Dem Veranstalter Bernd Platzer zufolge soll das Interesse der heimischen Wirtschaft so nicht nur für digitales Marketing, sondern auch für andere digitale Themen, die den Alltag bestimmen, geweckt werden. Erwartet werden an die 2000 Besucher.