Fachmesse IT Carinthia ab 2. Oktober in Klagenfurt

Nach der Premiere im Jahr 2011 findet die IT Carinthia dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Auf dem Messegelände Klagenfurt werden am zweiten und dritten Oktober 60 Fachaussteller ihre Produkte präsentieren. Die Themen reichen von Dokumentenmanagement über mobile Apps und Cloud Computing bis zu E-Government. Schwerpunktveranstaltungen wie der 20. Österreichische IT-Sicherheitstag runden das Programm ab. Vorträge gibt es unter anderem vom IT-Journalisten Tim Cole und von Matthias Kaiserwerth von IBM. Die Messe ist am Mittwoch von 9 bis 18 und am Donnerstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 12 Euro, Schüler, Studenten und Besucher, die sich im Netz registrieren zahlen jeweils 6 Euro.