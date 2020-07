Foxconn International gibt Gewinnwarnung aus

Der weltgrößte Auftragsfertiger von Handys, Foxconn International Holdings, wird zum Opfer des Smartphone-Booms. Wegen der gesunkenen Nachfrage nach herkömmlichen Mobilfunkgeräten werde sich der Verlust im ersten Halbjahr ausweiten, kündigte der Konzern am Freitag an. In den ersten sechs Monaten 2011 hatte der Fehlbetrag bei 17,65 Mio. Dollar (13,36 Mio. Euro) gelegen.

Höhere Löhne, niedrigere Preise

Foxconn macht vor allen Dingen zu schaffen, dass Anbieter wie Nokia und Motorola Mobility nicht nur weniger Handys in Auftrag geben sondern wegen des Preiskampfes auch weniger dafür zahlen. Dies kommt für Foxconn zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da das Unternehmen seine Arbeiter