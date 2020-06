Foxconn steigt bei Sharp ein

Der chinesische Apple-Partner Foxconn steigt beim japanischen Elektronik-Riesen Sharp ein. Foxconn werde für 66,5 Mrd. Yen (606 Mio. Euro) einen Anteil an dem Display-Geschäft übernehmen, teilte Sharp am Dienstag mit. Die Chinesen sind der wichtigste Produktionspartner von Apple und stellen unter anderem die populären iPhones und iPads her. Vieles weist auch darauf hin, dass Apple im Hintergrund des Sharp-Deals stehen könnte.

Kampf gegen Samsung

Apple hatte laut Informationen aus der Branche massiv in die Display-Produktion bei Sharp investiert. Ein Ziel sei dabei gewesen, ein Gegenpol zu Samsung zu schaffen, dem bisherigen Display-Zulieferer. Die Südkoreaner sind zugleich ein erbitterter Konkurrent im Geschäft mit Smartphones und Tablets, mit dem Apple viele Prozesse wegen gegenseitiger Ideenklau-Vorwürfe führt.

Cook-Visite

Zuletzt hieß es jedoch in US-Medienberichten, die Sharp-Displays seien trotz einer Milliarden-Investition von Apple nicht rechtzeitig zum Start des neuen iPad fertig geworden. Vor diesem Hintergrund bekommt auch