Frequenzauktion: "Am Schluss zahlen die Konsumenten"

„Am Schluss zahlen das alle Konsumenten“, sagte eine Analystin am Dienstag. Auch der Netzausbau mit dem schnelleren Mobilfunkstandards LTE koste nochmals Geld. Die Mobilfunker hingegen geben sich, was die Handytarife betrifft, bisher zurückhaltend.

Einzig der Österreich-Chef von T-Mobile, Andreas Bierwirth, sprach in einer Mitteilung vom Montag die Handytarife an, allerdings ohne konkret zu werden. Er verlangte einen gemeinsamen Betrieb von Infrastruktur, um die Investitionskosten zu senken. „Das hat klare Vorteile für Konsumentinnen und Konsumenten, weil wir so das EU-weit niedrigste Preisniveau im Mobilfunk weiter halten können“, erklärte Bierwirth laut Aussendung.