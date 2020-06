futurezone Award: Anyline gewinnt Connected Life Award

Was sich im Business-Bereich bereits durchgesetzt hat, hat auch schon einzelne erfolgreiche Anwendungen im Heimbereich hervorgebracht. Beim diesjährigen „Connected Life Award“ powered by A1 hat eine Lösung gewonnen, die für beide Bereiche adaptierbar ist: Anyline.

Doch auch für Endnutzer bietet Anyline einen Zusatznutzen. Derzeit ist die Lösung bei der Diabetes-App „mySugr“ integriert. „Das Besondere an Anyline ist, dass sich die Lösung sowohl im Bereich B2B als auch im Bereich B2C einsetzen lässt“, erklärt Liebscher gegenüber der futurezone. „Start-Ups wie Anyline haben große Chancen, sich am Markt durchzusetzen“, meint Liebscher.

Die Scan-Software des Start-ups, das von Lukas Kinigadner, Jakob Hofer, Daniel Albertini und David Dengg gegründet wurde, kommt daher bereits bei einem großen Energieversorger in Österreich zum Einsatz. Zudem wird sie von einem globalen Anbieter im Nahrungsmittelbereich eingesetzt. „Auch im Gesundheits- und Payment-Bereich bietet die Lösung Vorteile, etwa wenn Kreditkarten validiert werden müssen“, so die Start-up-Gründer.

Mit Air Vision Home landete eine Smart Home-Lösung mit Gestensteuerung, die für Endkunden gedacht ist, auf Platz 2. Das Projekt siegte zwar beim Online-Voting , doch die Jury gab Anyline den Vorzug. Die gängige Bedienung von Smart Home-Systemen per Smartphone-App oder Fernbedienung ist Josan Pavitter zu umständlich. Deshalb hat er mit Air Vision Home eine Steuerung erfunden, die ohne jegliche Berührung funktioniert. Mit einer kurzen Handbewegung kann man alle unnötigen Lichter im Haushalt ausschalten. „Viele Firmen versuchen derzeit in dem Bereich die sexiesten Produkten auf den Markt zu bringen. Ich bin überzeugt davon, dass der Use-Case, dass ich mein Zuhause aus der Ferne steuern kann, kommen wird. Hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit glaube ich aber, dass es noch einen weiteren Entwicklungsschritt braucht. Insofern gefällt mir die Idee von Air Vision Home ziemlich gut“, so Liebscher zum ambitionierten HTL-Projekt.